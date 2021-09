Incenso - Reprodução de Internet

Incenso

Publicado 02/09/2021 11:34

Rio - Às vezes sentimos que algumas pessoas não são completamente sinceras com a gente ou que não querem o nosso bem. É difícil tirar de uma hora para outra essas energias das nossas vidas. Para dar uma forcinha nessa questão, anote esse poderoso e simples ritual para afastar pessoas falsas.



Simpatia para afastar pessoas falsas



No primeiro domingo do mês, acenda um incenso e passe ao redor do seu corpo. Espere o incenso queimar por completo. Junte as cinzas, vá até a janela e assopre-as ao vento.