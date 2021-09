Constelação - NASA

Publicado 03/09/2021 06:00

ÁRIES



A relação com a família pode ficar um pouco tensa. Mas a Lua te envia boas energias para você se divertir. Na vida a dois, há sinal de romantismo.



TOURO



Pode se chatear com fofocas. Para se resguardar, escolha as suas palavras com cuidado. Pode pintar um lance passageiro se está solteira.



GÊMEOS



Esconda o cartão de crédito e evite fazer compras por impulso. Talvez seja preciso cortar alguns gastos. Os momentos com o mozão prometem ser leves.



CÂNCER



Será preciso mais empenho para cuidar das suas obrigações. Só evite se cobrar em excesso. Não dê bobeira na hora de stalkear o crush.



LEÃO



Você pode perder a paciência com facilidade no trabalho. A saúde vai precisar de um cuidado extra. Confie em sua sensualidade no amor.



VIRGEM



O astral pesado talvez se reflita no contato com os amigos. Fique na sua e evite problemas no serviço. Não dê espaço para a desconfiança na conquista.



LIBRA



Será preciso boa vontade se quiser evitar problemas. Cuide das suas obrigações e curta um pouco com os seus amigos depois. Valorize a relação.



ESCORPIÃO



Equilibre o desejo de se divertir com as suas listas de tarefas. Faça planos a longo prazo. Os momentos a dois ficam mais calmos.



SAGITÁRIO



As mudanças continuam em alta. Tome cuidado com os excessos de gastos. Pode ser divertido planejar uma surpresa ou passear com o parceiro.



CAPRICÓRNIO



As diferenças ficam mais realçadas. Pode ser complicado manter a paz na convivência com o pessoal de casa. O seu charme vai arrasar na paquera.



AQUÁRIO



Redobre a atenção e conclua as suas tarefas. Não baixe a guarda na saúde. Se já está vivendo uma relação, pode querer dar o próximo passo.



PEIXES



Há sinal de tensão na relação com os amigos. Atritos podem ser contornados se você tiver boa vontade. Talvez tenha mais oportunidades com contatinhos.