Sol - AFP PHOTO /SOLAR ORBITER/EUI/ESA/NASA

Publicado 05/09/2021 06:00

ÁRIES



A Lua te envia uma dose extra de sorte. Pode se dar bem em jogos, sorteio ou aposta. Há risco de pintar briga com o amor, se exagerar nas críticas.



TOURO



Coloque as suas coisas em ordem e resolva as suas pendências. Depois curta o seu dia com a família. Tudo deve correr às mil maravilhas na união.



GÊMEOS



Se reúna com as pessoas queridas. Uma conversa franca pode esclarecer um desentendimento. Há risco até de um rompimento no amor, se não se controlar.



CÂNCER



Você pode ter novidades com o dinheiro. Organize as contas em casa ou compre algo que deseja bastante. O diálogo melhora a relação com a sua cara-metade.



LEÃO



Muita energia para você cuidar dos seus interesses. Confie no seu charme e evolua na conquista. Precisa de atenção para não colocar a saúde em risco.



VIRGEM



Há chance de receber uma grana que não esperava. Seus planos de diversão podem ser um pouco atrapalhados. A paquera pode andar meio sem graça.



LIBRA



Saia da rotina e tente algumas atividades diferentes. A companhia das pessoas próximas vai animar o seu astral. Clima de mistério aprimora o amor.



ESCORPIÃO



Talvez realize uma mudança no visual. Aproveite para curtir os amigos e relaxar um pouco. Valorize o que você tem em comum com o parceiro.



SAGITÁRIO



Aposte em novas atividades e passe um tempo extra com os amigos. Você pode se importar com a sua aparência. A paquera tem mais chance de dar certo.



CAPRICÓRNIO



A Lua traz um sopro de animação e bom humor. Mas talvez seja difícil não brigar com alguém. Não fique criticando os erros do mozão.



AQUÁRIO



Converse com pessoas queridas. Tenha cautela com o seu lado mais sociável e não descuide da segurança. No romance, a paixão esquenta.



PEIXES



O astral é favorável para cuidar melhor da saúde. Corte excessos e cuide melhor do seu corpo. O flerte pode andar devagar, mas não desanime.