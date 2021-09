Lua Nova - Shutterstock

Publicado 07/09/2021 13:04

Rio - A lua nova é a fase que faz renascer as esperanças, os projetos e sonhos. Quando o assunto é prosperidade, esse período é propício para dar o pontapé inicial nessa esfera da vida, uma vez que a energia é propícia para alcançar o que é desejado.

Ritual da lua nova para ter prosperidade



Em uma noite de lua nova, pegue duas notas de qualquer valor. Coloque uma no seu sapato esquerdo e a outra no lado direito. Ponha-os no sereno e, no dia seguinte, quando amanhecer, retire as notas e guarde-as dentro da sua carteira. Quando for reutilizar o sapato, doe essas cédulas para alguma pessoa que precise.