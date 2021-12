Casal - Reprodução de Internet

CasalReprodução de Internet

Publicado 10/12/2021 13:40

Rio - As simpatias podem ser grandes aliadas na hora de conquistar a pessoa amada. Quando os assuntos são relacionados ao amor, os rituais costumam auxiliar na hora de atrair ou manter uma pessoa na vida. Anote!



Leia Mais Faça simpatia para ter sorte em tudo

Simpatia da romã para atrair o amor



Pegue uma folha branca e corte em sete pedaços. Escreve em cada um deles o nome do seu amado. Em seguida, pegue sete romãs e faça um furo em cada uma e coloque um papel dentro. No fim da tarde, jogue as romãs em um jardim, mentalizando o seu amor.