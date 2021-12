Júpiter - Reprodução de Internet

Publicado 11/12/2021 06:00

ÁRIES



Você vai estar mais ambiciosa. Tome cuidado para não confiar demais nas pessoas e cair em golpes. Cuide da beleza para arrasar na paquera.



TOURO



Trocar experiências com os colegas pode ser muito positivo. Talvez tenha que mudar alguns planos. Pode se sentir atraída por um amigo.



GÊMEOS



Defenda suas opiniões no trabalho, mas com muito jeitinho para não brigar. Reserve um tempo para cuidar da saúde. Muita sedução na intimidade.



CÂNCER



O dia é favorável para fazer contato com pessoas que moram longe. Tente adiantar suas tarefas para não se complicar. Faça planos com o mozão.



LEÃO



Os astros estimulam o desapego. Organize o seu lar e se livre do que não usa mais. Há chance de romance com uma pessoa do seu convívio social.



VIRGEM



A Lua indica parcerias muito vantajosas no trabalho. Una-se aos colegas para atingir metas. Não deixe um problema doméstico causar brigas com o par.



LIBRA



Se trabalha em casa, vai contar com apoio da família. Se trabalha fora, cuidado com mal-entendidos. Boa noite para iniciar namoro ou fortalecer a união.



ESCORPIÃO



Saberá como tocar o coração das pessoas no trabalho. Pode faturar com algo feito nas horas vagas, mas evite gastar com supérfluos. A dois, quebrem a rotina.



SAGITÁRIO



Ótima fase para o seu bolso. Pode faturar fazendo algo lucrativo em casa. Esclareça um mal-entendido com

parentes. A vida amorosa ganha estímulos à noite.



CAPRICÓRNIO



Terá o que precisa para atingir suas metas mais ambiciosas. O único alerta é para ficar longe de fofoca. Ótima sintonia na união - busquem privacidade.



AQUÁRIO



Se dedique ao trabalho. Cuide da autoestima! Boas chances de se envolver com uma pessoa bem-sucedida.

Compartilhe seus sonhos e desejos com o par.



PEIXES



Terá bons aliados para os seus projetos, mas cuidado para não se impor. Aceite convites para sair e paquerar. A dois, um passeio diferente pode ser excitante.