Publicado 14/12/2021 17:00

Rio - As simpatias dão um “empurrãozinho” na hora de fortalecer os laços com a paquera. Nem sempre as duas partes da relação estão com os sentimentos em sintonia, a espiritualidade pode ajudar na hora da conquista e, também, para aquecer a chama do amor. Aprenda!

Simpatia para fortalecer os laços com a paquera



Pegue um copo de água e acrescente uma colher de pó de café. Misture e, em seguida, escreva o nome da pessoa amada em um pedaço de papel. Coloque o papel na solução e deixe-a por três dias em um local reservado. Depois desse período, descarte mentalizando a imagem do seu amor.