Publicado 14/12/2021 11:33

Rio - A fase lunar propícia para o pontapé inicial para novos recomeços em qualquer esfera da vida é a lua nova. As simpatias feitas nesse período podem auxiliar a abrir os caminhos e atrair boas energias para um desejo virar realidade. Peça uma ajuda para a espiritualidade nesse período para atrair o emprego dos sonhos.

Simpatia para atrair o emprego dos sonhos



Na semana da lua nova, pegue uma caneta e escreva em um papel o seu emprego dos sonhos. Em seguida, leia em voz alta e acenda uma vela em cima de um pires, mentalizando esse cargo desejado. Dobre esse papel e coloque do lado do pires. Quando a vela acabar, queime o papel e jogue as cinzas no vento. Por último, faça uma prece com muita fé.