Júpiter e Saturno - Reprodução de Internet

Júpiter e SaturnoReprodução de Internet

Publicado 13/12/2021 06:00

ÁRIES



Conquiste os seus objetivos. Ótimo dia para conversar com os chefes sobre as suas competências. Na paquera, invista em quem vale a pena.



TOURO



Os astros incentivam você a realizar mudanças. Busque um novo emprego ou se livre de uma situação ruim. Pode se envolver em uma paixão.



GÊMEOS



Talvez forme parcerias ou inicie uma sociedade. Alie-se aos colegas de trabalho com metas iguais às suas. Os desejos esquentam no relacionamento.



CÂNCER



Disposição e determinação em dobro no seu serviço. Vai ter mais disciplina para cumprir seus compromissos. Pode falar em casamento com quem namora.



LEÃO



O seu entusiasmo será contagiante. Invista a sua energia em seus principais objetivos. Renda-se ao romantismo e à paixão no amor.



VIRGEM



Assuntos de casa terão prioridade para você. Pode negociar a compra da casa própria ou planejar uma mudança. Na paquera, seduza e se declare.



LIBRA



No trabalho, terá habilidade para motivar os colegas, mas não abuse da autoridade. Na paquera, puxe papo. Na união, não deixe a família interferir demais.



ESCORPIÃO



Ótima fase para ganhar dinheiro - agarre as chances. Na paquera, conhecidos terão mais chances de ganhar seu coração. A dois, esclareça os mal-entendidos.



SAGITÁRIO



Seu entusiasmo vai deixar o clima bem mais descontraído no emprego. Motive os colegas. Anote ideias para ganhar dinheiro. Capriche na sedução!



CAPRICÓRNIO



Bom momento para refletir e fazer um balanço sobre a sua vida e o que deseja para o próximo ano. À noite, controle suas reações para não brigar com parentes.



AQUÁRIO



Trabalho em equipe pode render. Evite se envolver em fofocas. Pode se apaixonar por um colega. No romance, vai mostrar que é parceira para todas as horas.



PEIXES



No trabalho, mostre seu potencial e troque ideias com colegas. Pode atrair alguém de tirar o fôlego. Planeje o futuro do casal.