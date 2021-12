Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 12/12/2021 06:00

ÁRIES



Invista em algum programa diferente e fuja um pouco da rotina. Bom momento para estreitar os vínculos mais sólidos. Na união, sintonia de corpo e alma.



TOURO



A Lua mexe com seus sentimentos mais profundos. Ótimo dia para cortar as relações superficiais. Pode se envolver com uma pessoa madura.



GÊMEOS



De manhã, você vai preferir estar com a família. No romance, não se aborreça por divergência de opinião. Contate a turma, mas evite aglomerações.



CÂNCER



Organize os objetos ao seu redor. Pode fazer um bico e reforçar o orçamento no domingo. Na vida em casal, lutem juntos pelo que querem.



LEÃO



Dia perfeito para sair um pouco da rotina e experimentar novas emoções. Planeje jogos divertidos com os filhos. Renda-se ao romantismo com o par.



VIRGEM



A sua relação com a família vai estar excelente. Um almoço especial com as pessoas queridas pode te fazer bem. Programas caseiros melhoram o romance.



LIBRA



Vai querer curtir o dia ao lado das pessoas queridas. Na paquera, pode se interessar por alguém responsável. Romance firme e forte.



ESCORPIÃO



Vai ter disposição para arrumar a casa. Sintonia com a família será ótima. Mantenha os pés no chão para não extrapolar nos gastos. Na paquera, busque segurança.



SAGITÁRIO



O dia pode começar tenso em família, mas pode se divertir com filhos ou pessoas mais jovens. No amor, vai querer

conversar bastante antes de se envolver.



CAPRICÓRNIO



O dia é perfeito para relaxar no seu cantinho. Podem rolar alguns mal-entendidos, mas tente não se aborrecer por bobagens. No amor, valorize a segurança.



AQUÁRIO



Sua popularidade será imbatível e todos vão querer a sua companhia. Pode rolar paquera com alguém da turma. Na união, fase de diálogo e companheirismo.



PEIXES



Lute pelos seus sonhos. Capriche no visual! Bom dia para organizar as finanças. No amor, você será exigente. Faça planos com o par.