Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 14/12/2021 06:00

ÁRIES



A vontade de ganhar dinheiro vai te incentivar no trabalho. Pode encontrar novas formas de incrementar seus ganhos. Controle o ciúme com o parceiro.



TOURO



No emprego, você vai mostrar toda sua determinação. Invista nos estudos, pois a sua carreira pode ser favorecida. Puxe papo com o crush.



GÊMEOS



A Lua recomenda que você não confie demais nas pessoas. No trabalho, priorize as tarefas que pode fazer sozinha. Uma atração proibida pode surgir.



CÂNCER



Busque aliados e some forças. A sua criatividade vai estar acentuada e pode solucionar problemas. Dia perfeito para conversar com o mozão.



LEÃO



O seu desejo de brilhar vai estar em evidência e pode conquistar bons negócios. Cuide da sua beleza e imagem. Muita sedução na vida a dois.



VIRGEM



É um ótimo dia para buscar cursos e receber orientações de pessoas experientes. Ensine e aprenda tudo que puder. Aproveite a leveza do relacionamento.



LIBRA



Bom dia para mudar de casa, iniciar reforma ou arrumar o lar. Terá habilidade para negociar e pode fazer ótimos acordos. A Lua promete esquentar o clima no romance.



ESCORPIÃO



Some forças com colegas para vencer desafios, encontrar soluções e cumprir metas em comum. No setor afetivo, você está mais para compromisso do que para aventura.



SAGITÁRIO



Seu empenho pode garantir uma grana a mais, principalmente se ganha comissão. Pode se envolver com um colega.

No romance, alto poder de sedução.



CAPRICÓRNIO



Simpatia e bom papo serão aliados do trabalho. Mas mantenha seus segredos a sete chaves. Fase animada na conquista. A dois, revele seu lado ousado no sexo.



AQUÁRIO



Você pode querer mais autonomia no trabalho. Seu coração ainda pode estar ligado a alguém do passado. Na união, bom dia para relembrar bons momentos.



PEIXES



Pode fechar acordos vantajosos. Ouça os amigos. Comunicativa e segura do que quer, vai arrasar na paquera. Na união, companheirismo total.