Lua nova - Reprodução de Internet

Publicado 04/04/2022 13:40

Rio - A lunação de Áries começou na sexta-feira e termina em 30 de abril. A astróloga Bárbara Ariola explica que o ciclo se inicia com a lua nova em um ponto do mapa relativo a assuntos voltados para as movimentações, comunicações e a educação básica. O Ministério da Educação continuará em evidência, com a criação de acordos e disputas de ideias.

A astróloga conta que o ascendente da lunação está no signo de Aquário, que é regido por Saturno, o que revela que assuntos ligados à justiça estarão em foco. “Em comparação ao mapa do Ingresso do Sol em Áries para o Brasil, podemos aguardar momentos relativos ao judiciário. No entanto, sem grandes decisões, apenas as no campo ideológico, com muitas opiniões e, também, alianças.”O ápice do período ocorre em 16 de abril, com a lua cheia em Libra, trazendo à tona assuntos do judiciário e referentes ao dinheiro público. “O Meio do Céu do mapa da lua cheia tem a estrela Bellatrix, que trata de uma amazona guerreira, o que pode indicar uma figura feminina, que pode ter alguma posição a essas discussões voltadas ao poder público”, afirma a especialista.Ainda de acordo com Bárbara, em relação à pandemia da covid-19, a tendência é de melhora, ainda que tenha circulação do vírus. Já a corrida eleitoral se torna território de disputas e convicções ideológicas. “É possível que se tenha revelações do campo intelectual e científico, com novas constatações e estudos. Na economia, boas notícias, uma recuperação breve e esperançosa. Quanto às eleições presidenciais, haverá a reafirmação de ideologias, opiniões nos meios de comunicação e construção das imagens dos candidatos na posição política, mas sem grandes discussões ou rompimentos.”