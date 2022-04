Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

ConstelaçãoESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 02/04/2022 06:00

ÁRIES



Siga ordens no ambiente profissional. Contudo, reflita e analise para ter resultados. Pode bater vontade de ficar na sua. Bom momento para paquerar.



TOURO



O dia pode te apresentar amizades e contatos interessantes. Atenção com bebidas e remédios. No relacionamento, a relação será profunda e sensual.



GÊMEOS



Alguma ideia de como melhorar a sua situação profissional pode surgir. Tenha cautela com a saúde. Na conquista, pode pintar um flerte.



CÂNCER



Dedique-se um pouco a imaginação. Grandes ideias podem surgir. Novos estímulos vão apimentar a vida a dois e melhorar o clima.



LEÃO



Tem tudo para se divertir neste dia. Há chance de se dar bem em sorteio. Na saúde, se cuide. A paquera e o romance vão estar em grande fase.



VIRGEM



Algumas notícias positivas devem aparecer nas suas relações. Tome cuidado com excesso de críticas. A intimidade a dois vai estar num excelente momento.



LIBRA



Os seus contatos vão se destacar e você vai se dar bem no serviço. A sua intuição ficará forte. No romance, a paz vai reinar.



ESCORPIÃO



Seu talento com as palavras vai convencer as pessoas. Utilize isto no romance. Você pode ganhar dinheiro e contar com a ajuda da família nas finanças.



SAGITÁRIO



Você terá mais controle sobre o que gasta. Organize as suas contas. O trabalho vai fluir bem. O papo e a imaginação vão aprimorar a vida a dois.



CAPRICÓRNIO



Você terá muita facilidade para se comunicar. Pode conhecer novas pessoas. Os estudos vão ter um grande momento. Ótimo clima com o parceiro amoroso.



AQUÁRIO



Terá ganhos financeiros. Grande fase para buscar o autoconhecimento. Se estiver na pista, vai conhecer gente nova e se divertir.



PEIXES



O convívio social vai entrar numa fase positiva. A sua mente vai ter grandes ideias. No amor, você e o seu companheiro estarão em sintonia.