Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 31/03/2022 06:00

ÁRIES



A Lua destaca seus pontos fortes. Boas vibes para correr atrás do que deseja. Na paquera, dê o primeiro passo. Seu jeito autêntico vai alimentar a paixão.



TOURO



O desejo de se afastar um pouco tende a crescer, mas evite se isolar demais. Pode surgir um contatinho interessante. A dois, deixe que as coisas se resolvam sozinhas.



GÊMEOS



Sua mente estará a mil por hora e seu lado sonhador ganha força. As amizades também contam com as melhores vibes. Saia da rotina e surpreenda o mozão.



CÂNCER



Com sua ambição a mil, o céu será o limite! Aproveite as energias também para dar uma repaginada no visual. Encontre objetivos em comum entre você e seu amor.



LEÃO



Seu desejo de trazer novidades para o dia a dia deve crescer. Seu lado alegre e aventureiro promete tacar fogo na paquera. Com o mozão, saia da rotina.



VIRGEM



Bom dia para encerramentos e transformações. Ouça sua intuição, que estará mais afiada. A paixão deve esquentar e a intimidade promete momentos de muito prazer!



LIBRA



Cuide das tarefas domésticas. A Lua em Áries coloca os relacionamentos em destaque. O desejo de um romance firme vai crescer. A relação está protegida pelas estrelas!



ESCORPIÃO



Assuntos de rotina podem ocupar a maior parte da sua atenção hoje. Pode faltar pique para curtir um programa agitado. Não há nada de novo na conquista.



SAGITÁRIO



A Lua vai iluminar seu paraíso astral logo cedo. Vai encontrar um jeito de se divertir até nas situações mais rotineiras. Sinal de diversão a dois.



CAPRICÓRNIO



Organize-se no serviço e tire um tempo para organizar as coisas em casa também. Há chance de topar com um amor antigo. Uma vibe mais caseira prome te fortalecer a união.



AQUÁRIO



Não faltam boas oportunidades de negócio. A Lua promete agitar o trabalho. Pode ser difícil acompanhar seu raciocínio. Você e o mozão se divertem à noite.



PEIXES



Espere por ótimas notícias nas finanças. Cuidado para não exagerar com seu lado mais possessivo e sufocar o mozão. Façam planos juntos! A paquera anda devagar.