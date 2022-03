Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 29/03/2022 06:00

ÁRIES



A Lua entra em seu inferno astral e pode diminuir o seu pique. Ouça sua intuição. Uma herança pode se desenrolar. Os relacionamentos enfrentam desafios.



TOURO



Seu lado sonhador tem tudo para crescer. Você vai buscar novidades para sair da mesmice. Você e a sua alma gêmea podem descobrir novos interesses em comum.



GÊMEOS



Corra atrás dos seus interesses e mostre que pode dar conta de qualquer desafio. Cuide da aparência e da saúde. Se quiser agradar o mozão, aposte nos elogios.



CÂNCER



Vai sobrar energia para investir no seu crescimento pessoal. A Lua atiça sua curiosidade. No romance, fase agitada e gostosinha na companhia do love.



LEÃO



Você começa o dia com pique e pronto para novidades. Pode até pintar encerramentos, mas tudo indica que serão positivos. Mantenha o bom humor! O sexo pega fogo.



VIRGEM



Você vai se entender melhor com as pessoas. Bom momento para planejar uma viagem ou começar um curso. Fazer algo diferente com o mozão pode ser divertido.



LIBRA



Você começa o dia com foco total nas tarefas. Tudo indica que seu esforço será recompensado. No romance, encare a rotina sem perder o bom humor.



ESCORPIÃO



Diplomacia e criatividade são certeiros para melhorar o convívio com os outros e dar conta do serviço. Sucesso na paquera! Clima de carinho a dois. Que delícia!



SAGITÁRIO



Aproveite a manhã para cuidar de algumas coisas em casa. Pode faltar pique para paquerar, mas não deixe de dar uma olhada à sua volta. Com o mozão, cuidado com o ciúme.



CAPRICÓRNIO



Conversas, troca de ideias e reuniões podem ser usadas a seu favor no trabalho. Alguém que conheceu na internet pode ganhar seu coração. Saia da rotina com o par.



AQUÁRIO



Será mais fácil lidar com assuntos financeiros. O seu esforço pode render uma grana extra. Tá na pista? Melhor não pressionar demais o contatinho.



PEIXES



Confie nas suas qualidades e batalhe pelos seus interesses. Assuntos pessoais podem exigir atenção. A conquista deve ficar animada. Programa romântico será uma delícia!