ÁRIES



Astral perfeito para fechar acordos discretamente. A Lua em Aquário promete novidades e animação com os amigos. Pode surgir um crush disputado. O romance fica sólido.



TOURO



Viagem ou projeto com amigos pode decolar. Mate a saudade de quem anda longe. Os amigos vão oferecer apoio para o que precisar! A dois, façam algo criativo.



GÊMEOS



Com intuição e força de vontade, vai identificar boas oportunidades, inclusive para mudar de emprego. Repaginar o visual pode render. Clima descontraído com o par.



CÂNCER



Compartilhe suas ideias, aprenda o que puder e vai se surpreender. Pode ter boas surpresas com um novo contatinho. Alto-astral agita as coisas com o mozão.



LEÃO



Sua atenção estará focada no trabalho. Corte os maus hábitos e alimente-se melhor. A paquera anda meio devagar, mas as coisas com o mozão estão às mil maravilhas.



VIRGEM



Vai dar um show de simpatia. Ótimo momento para fazer uma fezinha, ficar perto de pessoas queridas e se divertir. Pode assumir algo mais sério com o crush.



LIBRA



Bom dia para cuidar de assuntos familiares. A saúde pede cuidados. Vai fechar o dia com a bola toda na paquera! Doses de romantismo vão derreter seu coração.



ESCORPIÃO



Astral perfeito para conquistar clientes, lidar com o público ou resolver pendências no trabalho. Passeio ou viagem ajuda a arejar a mente. A paquera reserva novidades!



SAGITÁRIO



Vale a pena separar um pouco de grana e engordar a poupança. Poderá transformar um sonho em realidade. A Lua promete movimentar as coisas na conquista!



CAPRICÓRNIO



A facilidade para organizar ideias e expressar o que pensa vai fazer a diferença. Viagem rápida pode levantar seu astral. No romance, não pressione demais o mozão.



AQUÁRIO



Conte bom boa sorte, mas seja discreta. Sua intuição afiada pode dar pistas importantes. Clima de mistério taca fogo na conquista! Mostre seu lado ousado ao par.



PEIXES



Terá pique para se arriscar em áreas importantes da vida. Deve se divertir muito com a galera hoje. Carinho e companheirismo marcam os momentos com o mozão.