ConstelaçãoESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 25/03/2022 06:00

ÁRIES



As estrelas enviam boas energias para você correr atrás das suas ambições! Capriche no visual pra ganhar o crush. Você e o mozão planejam firmar de vez a relação.



TOURO



Astral perfeito para passear, conhecer novos lugares e até viajar. Mostre que está a fim de aprender para impressionar no serviço. Bom humor e leveza ao lado do mozão.



GÊMEOS



Você vai fechar a semana com surpresas e reviravoltas. Deixe o seu lado racional de lado e entre em harmonia com as energias do universo. Explore sua sensualidade.



CÂNCER



Os relacionamentos ganham destaque: priorize as tarefas feitas em equipe. Divirta-se com os amigos! Se aproxime para descobrir qual é a do crush.



LEÃO



Encare as tarefas com seriedade e cause boa impressão na chefia. Cuide da saúde. Paquera com alguém que vê sempre pode dar certo. O romance segue meio rotineiro.



VIRGEM



Vai dar conta de qualquer imprevisto no serviço. Se reúna com pessoas queridas. Use seu charme para colecionar contatinhos! Que tal surpreender o mozão?



LIBRA



Vai ter que se virar pra dar conta do trabalho. Comece uma reforma, troque os móveis ou mude de endereço. O desejo de cuidar de quem ama deve crescer.



ESCORPIÃO



Se concentre nas tarefas antes de cair na farra. Raciocínio rápido e boas ideias serão seus trunfos. Aposte numa DR pra esclarecer mal-entendidos com o mozão.



SAGITÁRIO



A maior parte da sua atenção estará concentrada nas finanças. Pode valer a pena se jogar no trabalho. A paixão anda devagar. Cuidado pra não brigar com o par.



CAPRICÓRNIO



As estrelas prometem animação e boas surpresas, mas também podem pintar alguns desafios em casa. Deixe a timidez de lado e se aproxime daquele contatinho novo.



AQUÁRIO



Pode ter o desejo de ficar no seu canto. Pode encontrar a solução para um assunto antigo que estava pendente. Reforce os laços com quem ama e não se cobre demais.



PEIXES



Se quiser manter a amizade com alguém que te pediu dinheiro emprestado, vai ter que ser criativa pra sair desse enrosco. Tudo tranquilo no romance.