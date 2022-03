Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 23/03/2022 06:00

ÁRIES



O contato com os amigos está protegido. Fale com amigos que moram longe. Sua intuição está mil! A conquista anda movimentada. Sinal de descontração com o mozão.



TOURO



Pode pintar conquistas na carreira. Ótimo momento para fazer mudanças, encerrar um ciclo e iniciar algo novo, inclusive no trabalho. A paixão promete muito prazer.



GÊMEOS



Uma forças com colegas que têm interesses parecidos com os seus. Sua estrela vai brilhar na carreira! Pode se divertir com gente querida. Com o mozão, a sintonia cresce.



CÂNCER



Você vai dar um show de profissionalismo hoje! A saúde pode sair ganhando se fizer ajustes nos seus hábitos. Só não deixe o romance ficar em segundo plano.



LEÃO



Tarefas feitas em parceria vão correr melhor. Com simpatia e criatividade, vai dar conta de qualquer desafio. A paixão vai pegar fogo, seja com o par ou crush.



VIRGEM



Talvez tenha que resolver assunto sobre herança ou algo do passado. Os relacionamentos estão protegidos, seja com a família ou com o par. Chances de voltar com um ex!



LIBRA



Aposte na comunicação para melhorar no serviço. Conhecer um lugar novo pode ser divertido. Nada vai diminuir seu brilho na paquera! Com o mozão, mostre seus sentimentos.



ESCORPIÃO



É hora de seguir seus instintos na hora de lidar com dinheiro! O ciúme vai dar as caras hoje, mas não será suficiente para tirar o seu brilho na paquera ou no romance.



SAGITÁRIO



Terá disposição para cuidar de seus interesses e traçar metas. Vai encontrar soluções criativas para problemas do dia a dia. Um ex pode balançar seu coração.



CAPRICÓRNIO



Aproveite as good vibes para dar uma reforçada nas finanças! Estreite os laços com pessoas próximas. No romance, converse sobre suas inseguranças.



AQUÁRIO



Às vezes, basta um novo olhar sobre a vida profissional para identificar novas oportunidades. Amizade com benefício pode pintar. Há sinal de sintonia com o mozão.



PEIXES



Sua ambição pode dar um impulso para se destacar no trabalho. Se manter a boca fechada, planos a longo prazo ficam protegidos! O romance pode ficar meio parado.