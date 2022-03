Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 22/03/2022 06:00

ÁRIES



Busque um novo emprego ou trabalhe em uma nova área. Conheça gente interessante e paquere muito! No romance, planos de última hora podem ser divertidos.



TOURO



Amplie sua rede de contatos ou feche acordo com pessoas que moram longe. Novidades podem ser boas para você. Aposte no seu lado sensual para deixar o mozão nas nuvens.



GÊMEOS



Redobre o esforço no serviço. A Lua envia ótimas vibes para os relacionamentos. Na paquera, cuidado para não sufocar. Já com o mozão, se melhorar estraga!



CÂNCER



Bom dia para conversar com colegas, clientes e contatos. Tarefas de rotina podem exigir mais esforço. Cuide da saúde. Os assuntos do coração podem esfriar agora.



LEÃO



Mudanças em casa serão positivas. Ótimo momento para jogar fora tudo o que não usa mais ou fazer reparos em casa. Dose extra de sorte! O romance recebe good vibes.



VIRGEM



Pode fazer contatos importantes. Conversas com pessoas queridas estão protegidas. Assuntos domésticos podem pedir atenção. Cuidado com a possessividade!



LIBRA



A família pode dar uma ajuda se está atrás de um novo trabalho ou se precisa de uma grana. Cuide das tarefas que estão pendentes. Saia da rotina e conheça gente nova.



ESCORPIÃO



Dose extra de energia e sorte! Os astros favorecem a comunicação. Juntar uma grana pode ser mais fácil do que esperava. Sinal de atritos em casa ou com o mozão.



SAGITÁRIO



Seja cautelosa ao lidar com dinheiro. Não saia contando suas conquistas pra qualquer um. Dê o primeiro passo na paquera. Use o bom humor para encantar o mozão.



CAPRICÓRNIO



Você terá coragem para correr atrás de projetos e ousados, inclusive no trabalho. Conte com o apoio dos amigos. Talvez as coisas fiquem meio devagar na paquera.



AQUÁRIO



Você pode ganhar dinheiro logo cedo, seja com uma promoção, um novo emprego ou até um bônus. Confie em dias melhores. Amigos podem ajudar na paquera.



PEIXES



No trabalho, vai se sair melhor se atuar em equipe. Curso ou livro sobre a sua área pode dar um empurrão na carreira. Mal-entendidos podem trazer problemas.