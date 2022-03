Oração - Reprodução de Internet

Publicado 18/03/2022 11:33

Rio - O dia de São José é celebrado neste sábado. O santo foi um homem de origem simples, conhecido por sua dedicação como pai terreno de Jesus. Além disso, é visto como o modelo de trabalhador que deve ser seguido. Veja a oração de São José para conseguir um emprego.

Oração de São José para conseguir um emprego



Oh! Meu querido São José, Santo Trabalhador, que em vida fizestes a vontade de Deus através do trabalho, sustentando com o pão honesto a boca de teu filho Jesus, abra as portas do comércio e das indústrias para que eu possa conseguir um emprego. Dai-me forças e coragem para não desistir ao primeiro "não", e que cada "não" que eu ouça alimente minha fé para buscar um "sim". Que eu tenha à disposição de Santa Teresa D'Ávila, a humildade de São Francisco de Assis, a força e a perseverança de Santo Antônio. Orienta os senhores do poder para que a distribuição dos bens de nosso País seja mais justa, dando trabalho e riqueza suficiente a toda a gente. Protegei nossas famílias para que não se deixem vencer pela seca, pelo medo, pela violência, pela falta de trabalho e dê-nos esperança renovada a cada domingo da ressurreição. Meu São José, padroeiro dos trabalhadores, não me deixe sem o pão de cada dia e sem perspectiva de trabalho para sustentar honestamente minha família. Prometo, com o dinheiro do salário pago de meu futuro emprego, ajudar quem necessita e divulgar minha devoção por Ti.