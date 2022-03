Casal - Reprodução de Internet

CasalReprodução de Internet

Publicado 16/03/2022 11:33

Rio - Os rituais ajudam a purificar as energias para atrair boas vibrações. Além disso, aumentam a prosperidade, o magnetismo, potencializam a força que existe dentro de cada pessoa e, com isso, abrem os caminhos para o amor. Aprenda!



Ritual para ter prosperidade no relacionamento



Ferva dois litros de água e acrescente três raminhos de manjericão, as pétalas de um rosa branca e três paus de canela. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo. Deixe o ritual descansar por meia hora. Coe a solução e, após o banho de higiene, jogue do pescoço para baixo, mentalizando a renovação de energias no amor.