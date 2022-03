Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Constelação

Publicado 16/03/2022 06:00

ÁRIES



Dê atenção às tarefas pendentes no trabalho. Dê uma atenção extra à saúde. Se está a fim de alguém, tome a iniciativa. Com o mozão, afaste-se da rotina.



TOURO



Pode ter sorte em jogo ou aposta. Use simpatia e bom humor para atingir objetivos no trabalho. Risco de atritos nas amizades! A paquera tem tudo para ser um sucesso.



GÊMEOS



Bom momento para as tarefas de casa ou trabalhar em home office. Programa caseiro é uma boa alternativa para curtir com o love. Se está só, um ex pode aparecer.



CÂNCER



Seu lado comunicativo fica evidente, perfeito para ampliar seus contatos profissionais. Um passeio anima os momentos com o mozão. Use o seu charme para fisgar o crush!



LEÃO



O apego aos bens materiais se destaca, e você vai correr atrás do que merece. Talvez a paquera ande meio sem graça. A dois, controle a possessividade.



VIRGEM



Você estará esbanjando energia! Faça um esforço para adaptar seus sonhos à realidade. Boas chances de brilhar no trabalho. Aposte na sua sensualidade e tome a iniciativa.



LIBRA



Não se envolva em mil projetos ao mesmo tempo. Confie em seus instintos! Os astros vão recompensar o trabalho duro. Pegue leve na desconfiança.



ESCORPIÃO



As estrelas garantem um astral descontraído, especialmente na companhia dos amigos. Saia de casa e conheça um lugar diferente. A sintonia ficará mais afiada no romance.



SAGITÁRIO



A carreira ganha destaque e seu esforço tem chances de ser notado. Capriche no visual! Evite cobranças ou discussões com parentes. Um ex pode atrapalhar a paquera.



CAPRICÓRNIO



Com um astral mais descontraído, talvez tenha que fazer um esforço para focar no trabalho. Planos para viagem serão bem-vindos. Pode pintar novidades no romance.



AQUÁRIO



Você começa o dia com mais disposição para fazer algumas mudanças. Sua intuição se destaca. Bom momento para jogar fora o que não usa mais. A intimidade pega fogo!



PEIXES



As estrelas protegem as parcerias, inclusive no trabalho. Você pode se destacar em novos contatos e conversas com clientes. A sintonia com o mozão será de causar inveja!