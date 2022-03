Sistema Solar - Reprodução de Internet

Publicado 14/03/2022 17:00

Rio - O Sol está em Peixes desde 18 de fevereiro, o que dá uma fluidez e deixa a intuição aguçada, ampliando o contato com a fé. A astróloga Isabella Cariello explica que o signo é regido por Júpiter e exalta Vênus, ou seja, os dois planetas benéficos e, por isso, a temporada traz a sensação de ingenuidade e de uma certa magia no ar.

Além de ser um período propício para entrar em contato com os temas relacionados à fé, Isabella conta que Mercúrio também está em Peixes, o que favorece os assuntos artísticos. “A mente abstrata, o contato com as artes, a espiritualidade e a fé estarão em evidência. Peixes também é um signo de abnegação, então é uma época que a gente é convidada emocionalmente ou de maneira prática a pensar e olhar para o outro.”Ainda de acordo com a astróloga, depois de cerca de 12 anos Júpiter encontra o Sol em Peixes. O grande benéfico, que está na sua morada noturna, traz sorte e ajuda espiritual. “Junto com o Sol, o astro tem mais capacidade de acessar a espiritualidade e de buscar o conhecimento filosófico, é um contato muito maior com o divino do que realmente acontece sem a presença de Júpiter no signo. O principal ponto do período é que milagres acontecem”.