Entenda o que representa sonhar com sereiaReprodução de Internet

Publicado 11/03/2022 12:50

Rio - Sonhar com uma sereia simboliza, de modo geral, que é importante não se deixar enganar pela aparência. O diálogo e a aproximação é fundamental para estreitar os laços entre as duas pessoas. No entanto, é importante analisar o contexto do sonho para interpretá-lo corretamente.