Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 11/03/2022 06:00

ÁRIES



Sua atenção estará voltada à família. Se trabalhar em home office, vai render melhor. Curta um programa caseiro com o mozão. Nada de ciúme no lance com o crush.



TOURO



Sua habilidade de comunicação está em alta. Troque ideia com os amigos. Uma paquera relâmpago pode acelerar seu coração. A vida amorosa promete novidades e surpresas.



GÊMEOS



Pode fechar a semana com o bolso cheio! Cuide do visual. A possessividade pode crescer e pode causar tensão no romance. As paqueras podem amornar.



CÂNCER



Seu jeito mais seguro pode fazer a diferença no trabalho. Bom momento para investir nos estudos. Se prepare para novidades na paquera! O romance será mais animado.



LEÃO



Há chance de descobrir algo importante que estavam tentando esconder. Se desconfiar de alguma coisa, siga sua intuição - e isso também vale para a paquera!



VIRGEM



Seu lado sonhador e as amizades ganham destaque. Nada deve atrapalhar seus planos. Seja mais solidária! Sintonia em alta com o par. A paquera pode surpreender.



LIBRA



Dê atenção à sua imagem profissional - isso pode abrir portas. Há chance de fisgar alguém interessante. Com o mozão, faça planos para o futuro do casal.



ESCORPIÃO



Terá pique para encarar qualquer desafio! Faça novos contatos e invista nos estudos. Viagens protegidas! Pode se encantar por alguém quando menos espera.



SAGITÁRIO



Faça uma reforma ou mude a decoração em casa. Intuição afiada! Pode ter boas novas na família. Acerte os ponteiros com o mozão. Seu lado sensual agita a conquista.



CAPRICÓRNIO



Será mais fácil se entender com as pessoas, trocar ideias e fazer contatos. Trabalhe mais em equipe. Declaração de amor ou conversa ao pé do ouvido serão uma delícia.



AQUÁRIO



Você vai fechar a semana ralando dobrado. Encare tudo com coragem e não desista: a recompensa virá em forma de grana extra! Pode até pintar uma paquera inesperada.



PEIXES



Aposte em jogos ou sorteios. No trabalho, criatividade e bom humor serão seus trunfos contra perrengues. Boas novas na conquista! Acerte mal-entendidos com o par.