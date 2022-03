Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 10/03/2022 06:00

ÁRIES



Cuidado com o que diz para não haver mal-entendidos. Fique longe de tretas! Fofocas podem pintar, inclusive na paquera. Pense duas vezes antes de contar algo para o par.



TOURO



Boas novas no serviço: pode conquistar um bônus! Controle a insegurança e não deixe isso virar um problema no romance. Na paquera, não exagere para impressionar o crush.



GÊMEOS



Pense bem antes de sair dando ordens no trabalho. Se sentir que o astral está azedando, respire. Seja paciente com o par. Baixe as expectativas na paquera.



CÂNCER



Dia tenso se pensa em viajar ou receber visitas. Evite decisões por impulso e deixe assuntos delicados para outro momento. A intimidade promete pegar fogo!



LEÃO



O céu pode atrapalhar seus planos de diversão. Se brigou com alguém, podem fazer as pazes. Carinho é a chave para proteger o romance. Pode rolar lance com amigo!



VIRGEM



Seu foco segue no trabalho, mas perrengues podem surgir. Pegue leve nas críticas. Tensão no amor: há risco de briga com o mozão, e a paquera pode ficar complicada.



LIBRA



Vai precisar de calma para dar conta das atividades. Seu desejo de aprender segue em alta. Deixe os exageros de lado. No romance, esqueça as diferenças.



ESCORPIÃO



Confie em seus instintos. Se pintar briga com alguém próximo, conte até mil. Mudanças em casa serão bem-vindas. Poderá receber uma herança. Há chance de se acertar com ex.



SAGITÁRIO



Fortaleça o trabalho em equipe. Podem surgir diferenças com o pessoal de casa. A dois, não dê espaço para o ciúme. Paquera pode virar algo mais sério.



CAPRICÓRNIO



Mal-entendidos podem virar prejuízo. A saúde pede cautela com dietas mirabolantes ou receitas mágicas. Assuntos amorosos podem ficar em segundo plano.



AQUÁRIO



Atenção com as finanças! Pode se destacar em atividades que exigem criatividade, contato com pessoas ou ensino. Mais confiante, pode arrumar contatinhos por aí.



PEIXES



Tenha paciência para driblar tretas pela manhã. Há chance de fechar negócios ou encher o bolso. O ciúme pode ser o maior desafio do romance hoje. Ex-amor pode surgir.