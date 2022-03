Casal - Reprodução de Internet

Publicado 08/03/2022 14:30

Rio - Os amuletos são objetos que ajudam a preencher algo que está em falta na vida, como proteção, sorte e amor. Que tal fazer um patuá para ajudar a afastar o que está acabando com a harmonia da vida a dois?

Patuá para proteger a vida a dois



Em um pedaço de pano, pingue quatro gotas de essência de sândalo. Com ele, costure formando um saquinho. Coloque dentro dele as pétalas de um girassol e um papel com o nome do seu amor e o seu escrito. Feche o saquinho e guarde embaixo do seu colchão pelo tempo que for necessário.