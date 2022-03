Constelação - ESA/Hubble & NASA

Publicado 08/03/2022 06:00

ÁRIES



Mantenha segredo sobre os seus projetos. Misturar amizade e dinheiro pode trazer prejuízo. Seu lado comunicativo promete movimentar a paquera. Alto-astral com o par.



TOURO



Coloque seus planos em prática. Há sinal de tensão pela manhã. Suas chances de encher o bolso têm tudo para crescer. Possessividade pode marcar os momentos com o mozão.



GÊMEOS



Há sinal de desafios e dor de cabeça no final da manhã. Pode se envolver com alguém divertido. Seu jeito alto-astral traz vida nova para o romance.



CÂNCER



Você começa o dia com ótimas ideias. Sinal de atritos nas amizades. Se não pegar leve, podem até romper de vez. A paixão pega fogo e deixa o romance ainda mais forte!



LEÃO



Seja diplomática ao expor suas ideias. Cuidados com a saúde e com o corpo trarão ótimos resultados. Afinidade em alta com o mozão. Vai brilhar na paquera!



VIRGEM



Mantenha o foco nas tarefas. Boas energias te ajudam a se arriscar e tentar projetos diferentes. Nada será capaz de apagar a sua ambição. A dois, façam algo divertido.



LIBRA



Sinal de mudanças em casa e no trabalho. Bom momento para arrumar um cantinho só pra você. Bom humor e descontração com quem ama. A paquera conta com boas energias.



ESCORPIÃO



Suas habilidades para lidar com pessoas estão em alta. Assuntos domésticos podem exigir atenção. Interesses amorosos protegidos. O sexo tem tudo para pegar fogo!



SAGITÁRIO



Nada virá sem esforço. Cuidado com informações importantes. A Lua reforça laços com pessoas importantes. O romance ganha proteção. Lance recente pode se firmar.



CAPRICÓRNIO



Vai lidar com qualquer desafio com um pé nas costas. Tensão astral pede cuidado nos gastos. O serviço de rotina segue sem problemas. Certa monotonia na vida amorosa.



AQUÁRIO



Assuntos financeiros recebem boas energias. A Lua garante uma dose extra de sorte. Na paquera, você vai esbanjar charme. O romance entra em uma fase maravigold.



PEIXES



Bom dia para apresentar novas ideias no trabalho. Mantenha gente fofoqueira bem longe! Assuntos familiares ficam em primeiro plano. Maratone séries e filmes com o par.