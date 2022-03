Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 07/03/2022 06:00

ÁRIES



Não acredite demais nos outros nem corra grandes riscos com sua grana. Cuidado com o excesso de apego ao mozão para não arruinar a harmonia. A paquera pede paciência.



TOURO



Com determinação e paciência, pode chegar longe. Pegue leve consigo mesma. Carinho e cuidado com o relacionamento ajudam a fortalecer os laços. A conquista pode surpreender.



GÊMEOS



Cuidado ao tratar de assuntos do dia a dia. Pode se surpreender com um segredo. A distância pode ser um problema para o romance. Não arrume treta por assuntos bobos.



CÂNCER



No trabalho, mantenha o foco e seja criativa. Amigos levantam seu astral e podem apresentar alguém interessante. Gostos em comum reforçam os laços no romance.



LEÃO



É hora de colocar em prática planos ambiciosos para a carreira. Para superar os desafios a dois, nada de ficar apontando cada coisinha que te incomoda.



VIRGEM



Trabalhe mais em equipe. A saúde pode exigir atenção, especialmente com excessos. Alguém de outra cidade pode despertar interesse. Com o mozão, mantenha o bom humor.



LIBRA



Pode ter boas novas nas finanças. Pode ser mais fácil largar certos hábitos. Lance recente pode chegar ao fim. Brigou com o par? Use a sensualidade para fazer as pazes.



ESCORPIÃO



A união faz a força no trabalho: parcerias devem trazer bons resultados. A paquera pode surpreender. Você e o par estarão mais unidos, mas o ciúme pode provocar briga.



SAGITÁRIO



Com disposição, até as tarefas chatas serão resolvidas. Coloque a casa em ordem. Apoie o par no que for preciso. Colega pode despertar seu interesse.



CAPRICÓRNIO



Você vai contar com uma dose extra de sorte e criatividade. Vai fazer o maior sucesso na conquista! O único cuidado é pegar leve no ciúme, e isso vale para todos.



AQUÁRIO

Vai esbanjar praticidade e responsabilidade no trabalho. Bom dia para adquirir itens para o lar ou algo importante para a família. A dois, façam um programa caseiro.

PEIXES



Sua habilidade para se expressar será ótima. Pode se tornar alvo de gente falsiane. Evite falar mais do que deve! Vai ser mais fácil conversar com o mozão.