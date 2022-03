Trabalho - Divulgação

Publicado 03/03/2022 14:30

Rio - Os rituais ajudam a atrair os resultados almejados para as esferas da vida. Caso você esteja querendo conquistar o sucesso profissional, recorra a eles para abrir os caminhos e atrair boas energias para esse desejo virar realidade.

Ferva três litros de água. Acrescente três ramos de arruda, um punhado de sal grosso e as pétalas de um girassol. Após a solução alcançar a fervura, desligue o fogo. Espere a mistura ficar morna, enquanto toma o banho de higiene. Em seguida, jogue o ritual do pescoço para baixo, mentalizando a renovação das energias no trabalho.