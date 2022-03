Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 03/03/2022 06:00

ÁRIES



Confie em seu sexto sentido: poderá encontrar respostas e perceber quem é falso ou quer se aproveitar de você. A Lua anima seu coração. Seduza o par com seu charme.



TOURO



Você vai dar um show de empatia, o que pode ser ótimo para a vida profissional. A galera anima seu astral, e amizade pode virar namoro. Sintonia total a dois.



GÊMEOS



As estrelas indicam vitórias no trabalho. A sensualidade será sua maior arma na paquera. Altas doses de carinho devem fortalecer o romance.



CÂNCER



Aposte na criatividade para driblar a rotina e voltar ao trabalho com pique total. A vida a dois promete bons momentos ao longo do dia. Capriche no visual para seduzir o crush!



LEÃO



O serviço pode trazer alguns desafios, mas serão positivos para os seus interesses. Atenção à saúde! Que tal mexer o esqueleto? O desejo deve incendiar o sexo.



VIRGEM



Bom dia para afastar a solidão. Tarefas que possam ser feitas em parceria têm maior chance de sucesso. Vai ser moleza encantar o crush! Altas doses de carinho a dois.



LIBRA



O trabalho deve ocupar seu tempo hoje. Terá energia para cuidar das tarefas. Se trabalha em home office, pode se destacar. Romantismo e sintonia ao lado do mozão.



ESCORPIÃO



Retome o contato com gente querida e tire o dia para se divertir. Aposte em seu charme para fisgar o crush! Altas doses de romantismo esquentam as coisas com o mozão.



SAGITÁRIO



Tudo o que envolve o lar recebe a proteção das estrelas, incluindo trabalho remoto. Aguarde boas novas no setor financeiro. Momentos divertidos no romance!



CAPRICÓRNIO



Sua lábia pode impressionar colegas e clientes. Faça bons contatos para a carreira. Se divirta com amigos ou parentes. Na paquera, as estrelas trazem surpresas.



AQUÁRIO



Pode receber uma grana que estavam te devendo. Faça segredo sobre os seus planos. A Lua promete novidades na conquista. Com o mozão, façam um bom passeio.



PEIXES



Bom momento para sair da sua zona de conforto e expandir seus horizontes. A dois, dê um chega pra lá na rotina. A paquera pode trazer boas surpresas.