Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

ConstelaçãoESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 02/03/2022 06:00

ÁRIES



Se puder, será melhor trabalhar em home office. Se correr atrás, pode receber uma grana inesperada. Lance escondido pode surpreender. A dois, controle o ciúme.



TOURO



Saia da sua zona de conforto e se arrisque em projetos diferentes. Mate a saudade de quem mora longe, faça amizades e dê um jeito de sair da rotina. Romance blindado!



GÊMEOS



Lua e Sol destacam seu lado ambicioso. Com foco, vai conseguir tudo o que deseja. Crush disputado pode surgir. Se o romance cair na rotina, proponha algo animado.



CÂNCER



Tire o dia para aprender coisas novas. Faça contato com pessoas que andam longe. Sair da rotina aumenta suas chances de se dar bem na conquista e na vida a dois.



LEÃO



Há surpresas e mudanças na vida. Pode receber uma nova proposta de emprego. Abandone velhos hábitos. Há sinal de momentos intensos com o mozão ou crush.



VIRGEM



Seus relacionamentos estarão protegidos pelas estrelas. Namoro ou lance recente tem chances de firmar. Com o mozão, um passeio ou programa diferente será bem-vindo.



LIBRA



Inicie uma dieta ou mude hábitos. Pode surgir a oportunidade de mudar de emprego. Para manter a paz no amor, seja mais flexível. Na paquera, olhe mais ao seu redor!



ESCORPIÃO



Terá dose extra de criatividade e animação. A sorte está sorrindo para você! Irá colecionar admiradores. Declarações de amor movimentam a vida a dois.



SAGITÁRIO



As estrelas prometem a resolução de pendências. Tratamentos caseiros de beleza e saúde terão ótimos resultados. Para animar o romance, capriche no romantismo.



CAPRICÓRNIO



Suas ideias estão fervilhando e você ainda vai dar um show de simpatia. Tá sozinha? A sorte está ao seu lado! O romance fica mais leve, fortalecendo a sintonia.



AQUÁRIO



Há sinal de sucesso na hora de organizar as contas e cuidar do que é seu. Pode rever alguém do passado. Com o mozão, converse sobre grana e conquistas do casal.



PEIXES



O dia conta com excelentes energias. Será mais fácil cuidar de mal-entendidos e acertar ruídos na comunicação. O clima fica gostoso e descontraído com o love.