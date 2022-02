Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 27/02/2022 06:00

ÁRIES



Vai ter vontade de se cuidar e terá ótimos resultados com isso. Ótima sintonia com amigos. Na paquera, saberá bem o que quer. A dois, estará no comando da relação.



TOURO



Sair da rotina e matar a saudade é tudo que você vai desejar. Fase promissora para quem estuda. No amor, as afinidades contarão pontos.



GÊMEOS



Fase incrível para mudanças! Você vai atrair como ímã e pode envolver quem quiser com seu charme. Vai revelar seu lado mais ousado!



CÂNCER



O céu convida você a passar o dia com pessoas queridas. Viagens continuam favorecidas, só mantenha os cuidados necessários para proteger a saúde.



LEÃO



Pode querer organizar suas coisas e facilitar o dia a dia. Ótima fase para mudança de hábitos. Pode pintar paixão por alguém próximo. Sexo quente.



VIRGEM



Deixe qualquer preocupação de lado: é hora de soltar a sua criança interior. Pode contar com novidades e clima de paixão na paquera e na união.



LIBRA



Vínculo com a família fortalecido. Experimente fazer algo em casa para ganhar dinheiro. Seu charme aumenta e anima a paquera. A dois, fase romântica.



ESCORPIÃO



Vai ser bom poder colocar o papo em dia com gente que não encontra sempre. A Lua fortalece seus laços com a família. No amor, vai querer conversar.



SAGITÁRIO



Em casa, vai querer curtir todo conforto que comprou com seu trabalho. Bom dia para ganhar dinheiro. Declare o seu amor sem cobranças.



CAPRICÓRNIO



Se tiver um projeto ou objetivo em mente, você não vai sossegar até conseguir. Fazer contato com pessoas queridas também deve alegrar seu coração.



AQUÁRIO



Vai reconhecer oportunidades para ampliar seus lucros. Pode ter questões difíceis de resolver, mas evite se estressar. A dois, reforce a confiança.



PEIXES



Passar o dia com amigos pode ser estimulante. Pode pintar paixão por alguém da turma. Vai querer dar um tempinho no seu canto. Compartilhe sonhos com o par.