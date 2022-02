Planeta Vênus - Reprodução/NASA

Planeta VênusReprodução/NASA

Publicado 25/02/2022 06:00

ÁRIES



Conte com os amigos para trocar ideias, mas evite misturar dinheiro com amizade. Bom momento para cuidar do visual e fazer planos a dois.



TOURO



Pode fazer bons contatos de trabalho, mas tenha paciência para esperar os resultados. Viagens protegidas. No amor, vai valorizar as afinidades.



GÊMEOS



Se tem que estudar ou fazer uma atividade nova, busque um lugar reservado. Trabalhar em equipe vai exigir que repense algum projeto. Desejos à flor da pele.



CÂNCER



O trabalho pode exigir mais, principalmente se estiver aprendendo uma nova função ou se depende de alguém para algo. A Lua favorece o romance.



LEÃO



Seu entusiasmo ajuda a driblar desafios. Se trabalha em equipe, controle a impaciência. Na paquera, atenção com quem vai se envolver. Apoie seu bem.



VIRGEM



A manhã pode trazer desafios, principalmente para quem lida com importados, contatos de outra cidade ou parentes. Vida amorosa vai esquentar.



LIBRA



Pode ter imprevistos no trabalho: adiante o que puder. Pode deixar a paquera de lado para curtir a família. Vai querer privacidade na relação.



ESCORPIÃO



Mercúrio estimula a apresentar um projeto no trabalho. Quem trabalha com parentes terá que negociar divergências. Na paquera, não se iluda.



SAGITÁRIO



Pode enfrentar divergências com parentes ou colegas, mas deve ser passageiro. Atenção às oportunidades de aumentar seus ganhos. Não dê espaço ao ciúme.



CAPRICÓRNIO



Pode se aborrecer com fofoca ou ser surpreendida com algum gasto inesperado. Procure manter a calma. No romance, controle o ciúme.



AQUÁRIO



Será preciso fazer acordos sem brigar com os parentes. Pode contar com o apoio de amigos, só não faça empréstimos. No sexo, realize suas fantasias!



PEIXES



Desconfie do que os outros vão dizer: pode ser intriga. A Lua ajuda a encontrar aliados. Se está só, aceite convites para sair. Invista no companheirismo.