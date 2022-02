O banho ajuda a alinhar as vibrações para alcançar a prosperidade e o sucesso - Reprodução de Internet

O banho ajuda a alinhar as vibrações para alcançar a prosperidade e o sucessoReprodução de Internet

Publicado 23/02/2022 15:20

Rio - Os rituais ajudam as pessoas que buscam por proteção. Eles harmonizam o astral e afasta energias que diminuem a vibração. Além disso, contribui para afastar energias como a inveja e o mau-olhado.

Ferva três litros de água. Acrescente as pétalas de uma rosa amarela, um raminho de alecrim e outro de alfazema. Misture os ingredientes e, ao alcançar a fervura, desligue o fogo. Coe e, após o banho de higiene, jogue a solução do pescoço para baixo, mentalizando a renovação energética. As ervas coadas podem ser descartadas em um jardim florido.