Rio - Os rituais podem ajudar a abrir os caminhos e a atrair energias positivas, como sorte e prosperidade. Além disso, purificam a alma, dão mais energia e aumentam a proteção contra o azar.

Simpatia para acabar com o azar



Acenda duas velas. Em seguida, escreva no papel o seu nome e coloque o que é necessário para banir o azar na sua vida. Em volta do papel, jogue as pétalas de uma rosa amarela, mentalizando prosperidade e caminhos abertos.