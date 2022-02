2022 - Reprodução de Internet

2022Reprodução de Internet

Publicado 22/02/2022 12:50

Rio - A data desta terça-feira chama atenção pela quantidade de número 2. A numeróloga Magda Maggessy explica que pela segunda vez neste mês de fevereiro ocorre um novo portal, voltado para a comunicação e para o coletivo.

Leia Mais 02/02/2022: Saiba o significado da data na Numerologia

Ao contrário do portal aberto no dia 2 de fevereiro, que indicava recomeços, neste 22/02/2022, o simbolismo revela a importância de aprender a despertar o olhar para o coletivo. “A data leva ao 3, que é a comunicação entre as dimensões, nações e pessoas”, explica a numeróloga.Segundo Magda, o 22, que está presente tanto neste dia quanto no ano, é um número mestre universal, que rompe as barreiras. “Neste momento, é importante vibrar pelo todo, pelos irmãos, pelo outro. O individualismo tem que ser colocado por terra, é preciso ter uma visão coletiva do amor e das energias.”