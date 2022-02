Constelação - Reprodução de Internet

Publicado 19/02/2022 06:00

ÁRIES



Estará cheia de ideias para fazer acordos. Dia animado ao lado de gente querida. Boas vibrações para quem procura um amor. Na união, fale do futuro.



TOURO



Coloque as pendências em dia. Dê atenção à saúde e à aparência. É provável que prefira paquerar quem você já conhece. A dois, vocês podem tomar decisões juntos.



GÊMEOS



O dia deve ser descontraído e animado. Boa fase para cursos e concursos. Seu charme promete alegrias na conquista. Cubra seu amor de carinho e atenção.



CÂNCER



Esclareça as coisas com parentes e deixe mágoas no passado. Livre-se de coisas que só ocupam espaço. Pode ter recaída com ex. No romance, revele suas fantasias.



LEÃO



Saberá cativar e convencer as pessoas. Troque ideias para aumentar a produtividade. O Sol aumenta sua sensualidade na conquista ou na vida a dois. É só curtir!



VIRGEM



Bom dia para trabalhar e ganhar dinheiro. Mercúrio ajuda você a negociar. Na conquista, vai querer segurança. A dois, podem resolver assuntos importantes.



LIBRA



A Lua ajuda a equilibrar as emoções. Vai esbanjar criatividade e dar sugestões para agilizar as tarefas. Mercúrio traz dinamismo à paquera e ao romance.



ESCORPIÃO



No trabalho, talvez queira ficar no seu canto. O serviço vai render se puder trabalhar em casa. Pode reatar com ex se está só. Na união, fase romântica.



SAGITÁRIO



Trabalhar em equipe deve garantir um dia produtivo. Se está livre, pode ter oportunidade de conhecer gente nova. Na união, vai preferir programas a dois.



CAPRICÓRNIO



A Lua faz você querer se destacar no emprego, inclusive para garantir aumento. A Lua também aumenta a sua vaidade. O romance ganha mais compreensão.



AQUÁRIO



Vai mostrar mais interesse pelo trabalho e pelos colegas. Aproveite para trocar ideias. Bom dia para viajar e estudar. Seu coração vai pedir segurança.



PEIXES



Os astros deixam você ainda mais emotiva e sensível. Confie na sua intuição. Terá prazer em ajudar alguém. Sucesso na conquista. Cubra seu bem de mimos.