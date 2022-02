Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

ConstelaçãoESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 17/02/2022 06:00

ÁRIES



O trabalho estará entre as suas prioridades e vai se mostrar muito prestativa. Descanse para o bem da saúde. Vai querer mais privacidade com seu amor.



TOURO



Vai conseguir o que quiser com simpatia e criatividade. Amizade pode virar namoro e a vida a dois será cheia de companheirismo.



GÊMEOS



Use a sua experiência para ganhar pontos com os chefes. Terá o apoio de parentes para realizar planos. Tire um tempo para você. Alguém do passado pode reaparecer.



CÂNCER



Estudos estão favorecidos. Troque ideias para cumprir metas. Pode descobrir afinidades com alguém da turma. Na união, o entrosamento será incrível.



LEÃO



Momento promissor para as finanças. Pode ganhar dinheiro com negócios, heranças ou promoção no emprego. Será exigente na paquera. A dois, fase de realizações!



VIRGEM



Somar forças para alcançar metas será uma ótima opção. Bom momento para os estudos. Pode conhecer alguém especial. A união recebe a bênção de Júpiter.



LIBRA



Respeite seus limites e seu desejo de ficar no seu canto. Pode atrair alguém com quem convive regularmente. Na vida a dois, compartilhe sonhos.



ESCORPIÃO



A Lua indica que você pode atrair aliados para seus objetivos. Seu charme será intenso. Namoro recente tem chances de evoluir. A dois, invista no prazer.



SAGITÁRIO



A Lua inspira você a investir energia nos seus objetivos. A família pode se opor a alguns deles, mas também será seu porto seguro quando precisar de apoio.



CAPRICÓRNIO



Investir no aprendizado é uma ótima forma de progredir - faça cursos e treinamentos. Sua criatividade será maior e terá facilidade para convencer as pessoas.



AQUÁRIO



Boas vibes para mudar de casa, de emprego ou fazer reformas. Mas faça as contas para não gastar demais. Na paquera, só vai investir se sentir firmeza.



PEIXES



Terá facilidade para se entender com colegas e pode fazer parcerias vantajosas. Bom dia para definir metas para o negócio em sociedade. União fortalecida.