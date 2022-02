Constelação - ESA/Hubble & NASA

Publicado 16/02/2022 06:00

ÁRIES



Lute pelo que deseja e invista em suas metas mais ambiciosas. Seu charme pode atrair alguém popular. Sintonia no romance! Assuma o comando no sexo.



TOURO



Mostre interesse pelo que pode trazer oportunidades na carreira. Seu charme ganhará reforço e você terá sucesso nas paqueras. Capriche na sedução!



GÊMEOS



Pode ganhar grana inesperada ou que considerava perdida. Curta o conforto do seu lar. Fortes emoções na conquista! Sintonia e desejos ardentes com o par.



CÂNCER



Pode fazer parcerias vantajosas: a união faz a força! Dia promissor para as finanças. Sedução e romantismo estão acentuados no amor.



LEÃO



Vai encarar o trabalho com entusiasmo. Reserve um tempo para se cuidar. Boa fase para iniciar namoro. Quebre a rotina no sexo e faça as vontades do par.



VIRGEM



Vai contagiar todos com seu otimismo e entusiasmo. Evite comentar seus planos. Há chances de iniciar um namoro. Na vida a dois, divirtam-se!



LIBRA



Terá facilidade para se relacionar e pode fazer parcerias vantajosas. Ótimas vibrações para quem trabalha em casa ou com parentes. Fase estimulante no amor.



ESCORPIÃO



Pode colocar em prática um projeto guardado. Evite impor suas opiniões. Papos descontraídos ajudam na paquera e no amor.



SAGITÁRIO



Vai mostrar disposição e facilidade para aprender. Pode conseguir novas formas de ganhar dinheiro. Aposte em bons papos na paquera ou para fortalecer a união.



CAPRICÓRNIO



O Sol desperta desejo de construir um futuro seguro. Boa noite para retomar os estudos. Há chances de encontrar alguém especial. Se já achou, saiba valorizar.



AQUÁRIO



A Lua pede cooperação e união de esforços: dê uma chance às parcerias. No romance, invista na sedução e realize suas fantasias mais ousadas.



PEIXES



Bom momento para refletir sobre sua vida profissional. É possível que uma amizade especial se transforme em paixão. Ouse e inove no sexo.