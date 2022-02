Planeta Terra - Reprodução/Internet

Planeta TerraReprodução/Internet

Publicado 15/02/2022 06:00

ÁRIES



Sorte em alta! Não gaste mais do que tem. A Lua realça o seu charme e envia energias para assuntos do coração. A dois, só carinho e sedução!



TOURO



Tretas com parentes podem ocorrer: controle suas reações! Pode contar com ajuda da família na conquista. Na união, retomem um antigo projeto.



GÊMEOS



Cuidado para não se abrir com quem não deve. Pode ter notícias de alguém que está longe. Aposte no diálogo para fortalecer a cumplicidade.



CÂNCER



Use sua energia no trabalho. Pode ter gastos inesperados. No amor, só vá em frente se sentir que o lance tem futuro. Controle a possessividade.



LEÃO



Alguns planos podem não sair como o esperado. Estará mais confiante. Pode se interessar por uma pessoa madura e responsável. A união pede leveza.



VIRGEM



É provável que precise de mais tranquilidade para se concentrar. Não assuma mais compromissos do que pode cumprir. Na união, apoiem os sonhos um do outro.



LIBRA



Tensões rondam suas amizades e parcerias, mas pode ser bom para identificar as relações que devem ser mantidas. Se está livre pode conhecer gente nova.



ESCORPIÃO



Não medirá esforços no trabalho para se destacar. Pode buscar o apoio da família para um projeto. No amor, diferenças aparecerão, mas saberá contorná-las.



SAGITÁRIO



A Lua desperta o desejo de aprender coisas novas. Na paquera, vai buscar afinidade. Bom dia para ter conversas maduras a dois.



CAPRICÓRNIO



Pode chegar uma grana por meio de herança ou gratificação: saiba usar. A Lua indica que vai ser fácil envolver quem você deseja, tanto na paquera quanto no romance.



AQUÁRIO



Una-se aos colegas para cumprir tarefas. Se tem parceria com parente pode enfrentar conflitos. Se já tem um love, não deixe ninguém interferir.



PEIXES



Vai encarar as tarefas e se realizar com a sensação de dever cumprido. Cuidado com fofocas. Não deixe preocupações do dia a dia causarem tensão no amor.