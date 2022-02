Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 12/02/2022 06:00

ÁRIES



Pode ter ideias lucrativas para complementar a renda. Momentos deliciosos em família! Pode rolar recaída com ex. A dois, aposte em programas caseiros.



TOURO



Terá facilidade para convencer as pessoas. Trabalhe em equipe e valorize a troca de ideias. Bons estímulos para as amizades. A dois, mostre que é parceira para tudo.



GÊMEOS



Seu empenho pode render frutos. Faça umas comprinhas - mas não exagere! No amor, pode encontrar alguém interessante. Você e seu bem podem realizar planos.



CÂNCER



Ótimo astral para viajar. No trabalho, mostre interesse para aprender. Pode pintar lance com alguém da turma. A sintonia com o seu amor será deliciosa!



LEÃO



Você estará mais desconfiada e quieta. Pode resolver uma questão que tem tirado seu sono. Atração por alguém misterioso! Clima intenso na intimidade.



VIRGEM



Os astros favorecem as parcerias. Procure amigos e parentes ou o seu love. Quem está livre terá oportunidades de paquerar.



LIBRA



A Lua desperta seu lado ambicioso e o céu indica boas oportunidades. Bom momento para cuidar da saúde e da beleza. Mostre seu poder de fogo na intimidade.



ESCORPIÃO



Bom momento para fazer cursos ou se aproximar de colegas mais experientes. Bom dia para viajar e se divertir também. No romance, valorize os desejos em comum.



SAGITÁRIO



Você fará o que estiver ao seu alcance para conquistar a confiança dos chefes. Bom dia para adotar hábitos saudáveis. Atração por alguém do seu círculo social.



CAPRICÓRNIO



Trabalhar em equipe é uma ótima opção. Curta o dia com pessoas queridas. Namoro recente tem chance de ficar sério. A dois, o céu anuncia companheirismo.



AQUÁRIO



Vai mostrar um pique invejável para o trabalho. Júpiter indica uma fase lucrativa. Pode contar com uma força da família na conquista. A dois, apoie o par.



PEIXES



No trabalho, seu entusiasmo vai contagiar os colegas. Pode ter boas ideias no serviço. Na paquera, ninguém vai resistir ao seu charme. Muito carinho a dois.