Publicado 10/02/2022 06:00

ÁRIES



Estará extrovertida e falante, ótimo para um papo com os amigos. Mas cuidado para não falar demais. A paquera será animada! Boa sintonia no romance.



TOURO



Busque formas de encher o bolso. Só não faça negócios com amigos. A vontade de encontrar alguém para chamar de seu será maior. Controle o ciúme e as cobranças.



GÊMEOS



Use sua lábia para conseguir o que quer, mas cuidado ao defender suas opiniões. Evite bater de frente com chefes. Na conquista, valorize o diálogo.



CÂNCER



Pode precisar de sossego. Evite confiar demais nos outros. Pode se envolver em lance secreto. Reforce a confiança e revele suas fantasias ao par.



LEÃO



Pode precisar mudar planos, mas vai contornar os desafios. Ótima sintonia com amigos. Pode pintar romance com alguém da turma! União com seu amor.



VIRGEM



Vai usar seu talento e energia para ter bons resultados no trabalho. Ouça dicas de uma liderança. Não perca tempo com divergências bobas no romance.



LIBRA



Concentre-se em uma coisa de cada vez. Fique mais perto de pessoas sábias e experientes. Há chance de se interessar por uma pessoa mais velha.



ESCORPIÃO



Hoje você deve dar continuidade às mudanças que começou. Cuidado com as finanças. Pode se entusiasmar em reatar romance. Na união, desejos à flor da pele.



SAGITÁRIO



Quem trabalha com parentes pode enfrentar alguns desafios ao longo do dia. Aposte no diálogo. Você estará mais para namoro do que para aventuras.



CAPRICÓRNIO



Encare as tarefas com disciplina. Seu empenho no trabalho pode render grana extra. Pode se envolver com alguém conhecido. Apoie os projetos do seu bem.



AQUÁRIO



Vai contar com a sorte em tudo que fizer hoje, mas cuidado com os gastos. Pode iniciar namoro num clima leve. Na união, não deixe o ciúme atrapalhar.



PEIXES



Aposte na discrição e conte com a família para o que precisar. Pode se envolver num romance secreto. Para quem já tem uma relação, esclareça pendências.