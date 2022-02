Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 09/02/2022 06:00

ÁRIES



Mostre suas ideias no trabalho. Conte com o apoio dos amigos para o que precisar. Papos descontraídos facilitam as paqueras. Faça planos com seu bem.



TOURO



Pode se alegrar com algo relacionado a alguém que mora longe. A Lua aumenta o seu desejo de melhorar de vida. Lute com seu par pelos objetivos.



GÊMEOS



Sonhos e pressentimentos podem ajudar a resolver problemas. Use sua comunicação para fazer contatos e convencer pessoas. Sedução em alta e prazer garantido!



CÂNCER



A Lua deixa você mais emotiva. Procure se cercar de pessoas alegres. Boas perspectivas para o amor. Abra seu coração e reforce a confiança. Sexo quente!



LEÃO



Sucesso em parcerias. Amizades e romance recebem ótimos estímulos. Aproveite para conhecer gente nova. A união está firme e forte. Falem do futuro.



VIRGEM



Sua competência no trabalho está ainda mais forte agora - mostre do que é capaz. Pode ter sorte em jogos e sorteios. Sucesso nas paqueras e no romance.



LIBRA



A Lua desperta vontade de aprender. Bom momento para investir nos estudos. Fase harmoniosa e intensa em família. Desejos ardentes na intimidade.



ESCORPIÃO



Imprevistos podem mexer com suas emoções. No trabalho, mostre que é flexível e sabe se adaptar. Puxe papo na paquera. Palavras picantes serão afrodisíacas.



SAGITÁRIO



Fase favorável para trabalhar em equipe. Formalize acordos. A grana virá do trabalho, por isso, corra atrás. Se já tem seu amor, união fortalecida.



CAPRICÓRNIO



Procure organizar bem as tarefas para garantir que vai cumprir tudo sem atropelos. Boa fase para ganhar dinheiro. No amor, você saberá bem o que quer.



AQUÁRIO



Seu entusiasmo pode servir de inspiração. A Lua recomenda usar sua boa lábia para conseguir o que deseja em todos os setores, incluindo o amor.



PEIXES



Respeite o desejo de ficar no seu canto e aproveite para refletir. No trabalho, prefira agir sem depender dos colegas. Valorize os momentos de privacidade.