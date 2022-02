planeta vênus - reprodução

planeta vênusreprodução

Publicado 07/02/2022 06:00

ÁRIES



Chances de aumentar seus ganhos no trabalho. Fique atenta às oportunidades! No amor, só invista se sentir que vale a pena. Faça planos e lutem juntos.



TOURO



Terá vontade de investir nos seus objetivos e projetos. Quem busca um novo amor pode se apaixonar à primeira vista. No romance, clima de sedução.



GÊMEOS



Vai ter vontade de ficar no seu canto hoje. Pode conseguir grana extra e saldar uma dívida. No amor, vai atrair como ímã. Na união, a intimidade pega fogo.



CÂNCER



Pode fazer parcerias vantajosas com colegas. Invista nos estudos. Romance com amigo tem tudo para dar certo. A dois, fase repleta de paixão e sintonia.



LEÃO



Lute para conquistar o reconhecimento dos chefes. Mude o visual! Vai esbanjar sensualidade e pode atrair alguém que está sempre por perto. A dois, clima sedutor.



VIRGEM



A Lua desperta a vontade de aprender. Invista em cursos e treinamentos. Fase para interagir com a clientela. Há chance de iniciar namoro. Sintonia a dois.



LIBRA



No trabalho, pode lutar por melhorias ou estabilidade. Quem planeja mudar de casa ou iniciar reforma terá bons estímulos. O clima esquenta no sexo.



ESCORPIÃO



Estimule a troca de ideias. Marte deixa você muito firme e convincente nas palavras. Sinal verde para assumir compromisso ou falar em casamento com o par.



SAGITÁRIO



Seu empenho no trabalho será maior se souber que quanto mais produzir, mais vai lucrar. Só não assuma tarefas demais. Participe mais dos interesses do par.



CAPRICÓRNIO



No trabalho, você vai mostrar mais determinação e iniciativa. Se tiver alguém na mira, vai dar o primeiro passo sem hesitar. Romantismo a dois.



AQUÁRIO



No trabalho, priorize as tarefas que você já domina e use a sua experiência para ganhar mais dinheiro. Há chances de quitar uma dívida. Desejos vão ferver.



PEIXES



Terá facilidade para escolher as palavras certas e convencer as pessoas. Simpatia e bom papo também devem animar a paquera. Faça planos a dois.