Publicado 04/02/2022 06:00

ÁRIES



Estará mais segura do que quer. Corra atrás dos seus objetivos e assuma desafios no emprego. Ótima fase para conhecer gente nova, A dois, fase companheira.



TOURO



Estará mais confiante. Podem surgir oportunidades de conquistar o sucesso. Forte atração por alguém que mora longe. A dois, saia da rotina.



GÊMEOS



Questões de trabalho emperradas podem deslanchar. Bom momento para viagens e estudos. Muita sedução nas paqueras e no romance. Ouse na intimidade.



CÂNCER



Terá habilidade para liderar tarefas mais complexas. Bom astral nas finanças! Com sua sensualidade, será fácil envolver quem deseja na paquera e na união.



LEÃO



As coisas devem fluir bem no trabalho. Pode resolver assunto que estava difícil de acertar. Atenção à saúde. No amor, vai querer compromisso. Fortaleça a união.



VIRGEM



A Lua indica mudanças e você vai se adaptar a elas. Evite se sobrecarregar, controle o estresse e dê atenção à saúde. Cheiro de paixão no ar.



LIBRA



O diálogo com a família deve fluir melhor. Pode encantar alguém com seu charme discreto. A dois, aguarde carinho, romantismo e sedução.



ESCORPIÃO



Seu entusiasmo será contagiante e vai deixar o ambiente bem mais leve e descontraído no trabalho. A dois, programas caseiros serão especiais.



SAGITÁRIO



Se você planeja começar um negócio em casa ou com parentes, pode ser um bom dia para dar o primeiro passo. Na vida amorosa, aposte em uma boa conversa.



CAPRICÓRNIO



Você terá ótimas ideias e saberá escolher as palavras certas para conseguir o que quiser. A Lua envia estímulos ao convívio com a família.



AQUÁRIO



Se controlar os gastos, pode sobrar grana para saldar dívidas. Bom momento para apresentar projetos. Se tem um amor, compartilhe sonhos.



PEIXES



Bom momento para apostar no trabalho em equipe. Pense em tudo que deseja para sua vida e corra atrás. No amor, Sol e Saturno ajudam a curar feridas.