A data desta quarta-feira indica renovação e recomeçosReprodução de Internet

Publicado 02/02/2022 13:40

Rio - A data desta quarta-feira chama atenção com a quantidade de número 2 presente. O numerólogo Leonardo Almeida, do Espaço Ilumina, conta que 02/02/2022 embora pareça algo cabalístico, de acordo com a Numerologia, é um bom momento para renovação e para mentalizar energias boas para o futuro.