Publicado 01/02/2022 14:03

Rio - As simpatias ajudam a renovar as energias para atrair boas vibrações e afastar o mal. Além disso, aumentam a prosperidade, o magnetismo, potencializam a força que existe dentro de cada pessoa e, com isso, abrem os caminhos para o amor.



Simpatia para atrair um grande amor



Ferva um litro de água e acrescente as pétalas de três cravos brancos. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo e deixe vinte minutos descansando. Tome o banho de higiene e, em seguida, jogue do pescoço para baixo. Coloque uma roupa branca e amarre em uma planta ou árvore uma fita branca, mentalizando o seu encontro com um grande amor.