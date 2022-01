Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 31/01/2022 06:00

ÁRIES



Boas relações, principalmente com quem estimula sua mente. Relação com amigo tem chances de evoluir. A dois, bons planos para o futuro.



TOURO



A Lua destaca seu interesse pelo trabalho. Se busca um love, vai dar match na hora que pintar um crush inteligente. No romance, aposte em ideias inusitadas.



GÊMEOS



Vai contar com criatividade: aproveite para trocar ideias. Estudos em destaque. Se está na pista, alguém com quem tenha afinidades pode chamar sua atenção.



CÂNCER



Seu signo vai ficar mais independente, racional e inovador. A dois, a relação tende a ficar mais intensa. Se busca um amor, pode dar match num crush mais experiente.



LEÃO



Vai fazer contatos com facilidade, inclusive na paquera se está só, e pode fazer acordos profissionais. Com o mozão, use a criatividade pra sair da rotina.



VIRGEM



Pode se destacar com ideias diferentes. Seu estado emocional pode influenciar sua saúde. No amor, vai se dedicar, mas vai querer atenção em troca também.



LIBRA



Além de contar com imaginação e originalidade, seu talento artístico está em alta. Se está na pista, vai esbanjar descontração. Bons momentos a dois.



ESCORPIÃO



A possibilidade de ter mais independência e conforto talvez te leve a empreender. Se está só, um parente pode apresentar alguém. Com o mozão, agite o romance.



SAGITÁRIO



Com a mente a mil, vai pensar em projetos e ter aspirações. Só cautela pra não para não se atrasar. No amor, vai querer papos estimulantes.



CAPRICÓRNIO



Tudo indica que o seu lado criativo estará aceso para lucrar. Planos a dois podem dar certo. Se está só, chance de pintar uma pessoa do jeito que deseja.



AQUÁRIO



Terá ideias originais para mudar as coisas, mas corre o risco de se distrair. Chance de romance com pessoa conhecida. A dois, vai impressionar com suas ideias.



PEIXES



Trabalhar a sós ou fazer home office tende a ser a melhor pedida. Na paquera, cuidado para não se magoar. Faça planos para o futuro a dois.