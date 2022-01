Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 30/01/2022 06:00

ÁRIES



Os astros incentivam a sair da rotina. Mas se não rolar, apenas ficar um tempo só também pode fazer bem. Pode conhecer gente nova e engatar romance.



TOURO



Você tende a se dar bem com todos. Sua capacidade de se expressar ganha destaque. Se está só, saia da toca! Passeio a dois será tudo de bom.



GÊMEOS



Vai chamar a atenção para o que faz. Seu modo de se expressar deve ser influenciado pelos sentimentos. O romance tem tudo pra se aprofundar, mas há risco de DRs.



CÂNCER



Vai se dar bem com todo mundo, inclusive com pessoas que estão longe e pode querer conversar sobre seus sentimentos. Criatividade nos momentos a dois.



LEÃO



Há sinal de presentes e até grana. Se pintar perrengue, não estresse. A vida amorosa se beneficia com seu jeito sentimental. Na intimidade, o clima ferve!



VIRGEM



Vai contar com facilidade para se relacionar. Talvez role atração por alguém inteligente. Com o mozão, pode focar mais na relação e falar o que sente.



LIBRA



Na saúde, tratamentos como hidroterapia, massagens, psicanálise, hipnose, podem trazer a cura de um perrengue. No amor, desejará respeito e lealdade.



ESCORPIÃO



Vai se expressar numa boa, com sensibilidade e cuidado. A ideia de carícias e sexo na água, como no banho, piscina ou mar, pode acender seu tesão.



SAGITÁRIO



Terá facilidade para ganhar dinheiro com atividades em casa ou com ajuda da família. Estude para ter ótimas ideias. Só vai abrir o coração se sentir firmeza.



CAPRICÓRNIO



Deve contar com facilidade para compreender as coisas, muita imaginação e criatividade. Se precisa estudar, aproveite! No romance, vai querer algo sério.



AQUÁRIO



Deve ter facilidade para encher o bolso e quitar os boletos. Investir em atividades relaxantes pode trazer bem-estar. A dois, há chance de pintar grana!.



PEIXES



Pode contar com a sorte e até com uma mão dos amigos para realizar suas ideias. No amor, seu jeito caloroso e criativo promete deixar o crush ou o mozão babando!